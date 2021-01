Räppar Nicki Minaj pidi teise muusiku laulu varastamise eest maksma ligi pool miljonit dollarit

Muusikalegend Tracy Chapman kaebas Minaji kohtusse 2018. aastal, kui räppar kasutas oma laulus "Sorry" näidist Chapmani loost "Baby, Can I Hold You Tonight". Kuigi laulu ennast kunagi ei avaldatud, siis lekkis versioon sellest internetti ning sattus raadiosse DJ Funkmaster Flexi ja sai populaarseks, kirjutab BBC.

Chapman süüdistas Minaji laulu Flexile jagamises, kuid mõlemad on süüdistusi eitanud.

Minaj kirjutas "Sorry" koos Nasiga 2018. aastal, kui ta salvestas oma stuudioalbumit "Queen". Laul põhines Jamaika artisti Shelly Thunderi laulu "Sorry" näidisel. Aga Minaj ei teadnud, et see laul omakorda põhines Tracy Chapmani laulul, mis pärineb tema 1988. aasta Grammy võitnud albumilt.

Pärast seose avastamist võtsid Minaj ja tema esindajad Chapmaniga ühendust, et temalt luba saada, aga muusik keeldus korduvalt. Tema juristi sõnul on neil kindel reeglistik sellistel juhtudel luba mitte anda. Minaji jaoks töötav lubade saamise eksperdi sõnul teadsid nad juba varem, et Champman on nimekirjas, kelle näidiseid ei ole lubatud kasutada.

Kohtunik Virginia A. Phillips otsustas varasemal istungil, et Minaji katsetus Chapmani näidise kasutamisel oli õigustatud. Räppari esindajad vaidlesid, et muusikutel on õigus katsetada ja eksperimenteerida erinevate näidistega, kartmata seejuures kohtusse kaebamist, kui nad on artistiga ühendust võtnud.

Kohtunik Phillipsi sõnul pärsiks näidiste kasutamise keelamine loovust, mis on eriti oluline just hip-hop muusikas, ja lisas, et mõlema artisti looming on niivõrd erinev, et ei paku teineteisele konkurentsi. Kuna Minaji laul "Sorry" ametlikult ei avaldatud, vaid lekkis avalikkusesse, siis tahtis kohtunik välja selgitada, mis juhtus.

Teist istungit aga enam ei toimunud, sest Chapman aktsepteeris Minaji meeskonna tehtud pakkumise, makstes sellega laulu näidise ja tekkinud kohtukulude eest.