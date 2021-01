Flirtivad sõnumid viisid Olivia Wilde'i ja Jason Sudeikise suhte lagunemiseni

45-aastane koomik Jason Sudeikis tundis end petetuna pärast seda, kui endine One Direction laulja pani filmi "Don't Worry, Darling" võtetel silma peale tema pikaaegsele elukaaslasele. Hiljem sai Jason teada, et 36-aastane Olivia ning 26-aastane Harry on salaja kohtunud. Peretuttavate sõnul olla Olivia Harryle väitnud, et ta on vallaline, vahendas The Sun.

Sarjas "House" tuntuks saanud Olivia ja Jason astusid suhtesse 2011. aastal, kui naisnäitleja abielu Itaalia aristokraadiga läbi sai. Olivia ja Jason kihlusid 2013. aastal ja neil on koos kaks last. Eelmise aasta novembris teatasid nad, et läksid juba aasta alguses lahku.

Kuid nüüd on avalikuks tulnud jutud, et paari suhe lõppes, kuna Olivia oli Harryga ebasobivalt lähedaseks saanud. Jason olevat Olivia telefonis näinud Harry saadetud flirtivaid sõnumeid.

Siseallikas sõnas: "Jason on äärmiselt pettunud, et Olivia hakkas tema selja taga Harryga miilustama. Näha neid ühiselt väljas kätest kinni hoidmas on tema jaoks raske. Aga ta on rohkem pettunud kui vihane ja tahab naist tagasi."

Olivia ja Harry suhe sai avalikuks eelmisel nädalal, kui paari nähti koos muusiku agendi Jeffrey Azoffi pulmas. Nad on väidetavalt koos veetnud aega ka James Cordeni kodus Palm Springis.