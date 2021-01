Lavastaja Hendrik Toompere: mina kui refi toetaja ei saa aru, mida nad tahavad meie riigist ehitada

Hendrik Toompere tegid mõned päevad tagasi Facebookis pika postituse, kus rääkis abielureferendumist ning poliitikast üldisemalt. "Milleks on mul vaja teada referendumi vastuseid? Üldse pole vaja," alustas ta. Tema arvates on referendumi eesmärk vaid rahvas vaimselt ja poliitiliselt kaheks jagada, vahet pole, mis küsimus arutluse all on.

Toompere toob välja ka Ameerika Ühendriikide kaheparteilise süsteemi ning selle piiratusega kaasnevad probleemid.

"Ma mingi aeg tagasi mõtlesin ka, et parem oleks, kui oleks kaheparteiline me riik. Aga kaunis ruttu sain aru, et see ei sobi kohe kuidagi meie kultuurist tuleneva meelelaadiga. Sellega, kus iga peremees mõtleb, et jumal võib küll eksida, aga tema ise kindlasti mitte. Pealegi meeldib meil elada hajakülades ja olla ikka ise omaette metsa taeva ja maa ja lähikondsetega," tõi ta välja.

"Probleem on mu meelest selles, et näiteks mina, kes ma ikkagi olen refi pooldaja, ei saa juba pikemat aega aru, et mis asja nad siis tahavad meie riigist ehitada. Sellel polariseerumisel on see oht, et näiteks vihakõne ja immigratsiooni teemalised väitlused nad peavad justnagu maha kustutama oma agendast. Lihtsalt sellepärast, et see on läinud vale erakonna kätesse," sõnas Toompere.

Pidev poolte valimine viib aga vaimse pankrotini. "Sa loovutad vabatahtlikult oma ideaalid, sest keegi teine on need suutnud kaaperdada, aga võimule saamiseks teed sa ükskõik, mida iganes vaja on. Kasvõi lumememmega abiellumist soovitades. See on ju mage lõpp senistele ideaalidele?," usub lavastaja.