Eluohtliku haigusega võitlev Anastasia Zavorotnjuki tütar räägib kõik südamelt: loodame, et jääme selles kõiges võitjaks

Anastasia Zavorotnjuki 24-aastane tütar teatas Instagramis, et ta on väga šokeeritud, sest kõik inimesed tahavad näha, kuidas tema ema on tundmatuseni muutunud. Ühele jälgijale ta vastas eriti teravalt. "Milleks te mu ema fotosid vajate? Ma ei saa aru, miks inimesi kellelegi teise lein nii huvitab," ütles Anna.

"Mu ema on väga raskelt haige, aga me usume parimasse. Loodame, et jääme selles kõiges võitjaks," lisas ta.