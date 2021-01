INTERVJUU | TV3 uus loovjuht Urmas E. Liiv tahab kanali täita "lõbusa sodiga": Katrin Lustile on mu süda alati valla olnud

Teema

TOODAB LÕBUSAT SODI Urmas Eero Liivi sõnul on vaja rohkem meelelahutust, mida vaadates ei pea ajusid ragistama. Foto: Kollaaž

Täna TV3 Grupi telekanalite loovjuhina tööd alustanud Urmas Eero Liiv lubab eetri lisaks kvaliteetsele meelelahutusele täita lõbusa sodiga, mida on lihtne ja odav toota. TV3 on tagasi oodatud ka Katrin Lust, kelle tähelennu taga on just Liiv.