Dr Dre viibib nädal pärast ajuaneurüsmi ikka veel intensiivravis

Dr Dre on viimased nädal aega veetnud Cedars-Sinai meditsiinikeskuses, kinnitavad siseallikad TMZle. Arstid teevad terve hulga teste, et teada saada, mis Drega täpsemalt juhtus. Seni, kuni seda tehakse, soovitakse, et Dre jääks intensiivravisse, sest, kui mees saab teise aneurüsmi, siis võib see olla juba ohtlikum.

Praegu pole teada, kas Dre on ka noa all käinud. Aga kui seda tehakse, siis selleks, et veritsus peatada. Kui seda ei ole vaja teha olnud, siis ei ole olukord nii hull.

Oodates testide tulemusi kasutab Dre seda aega, et haiglas puhata. Perele on öeldud, et kõige halvem lõpptulemus on praegu pigem vähetõenäoline.

Arvestades statistikat, siis Drel vedas. Umbes 50 protsenti aneurüsmi saanutest surevad ning 2/3 nendest, kes ellu jäävad, kannatavad hiljem püsivate neuroloogiliste probleemide käes.

Kroonika kirjutas eelmine nädal, et varsti pärast esmakordselt haiglasse viimist oli muusiku tervis juba nii palju parem, et ta sai teha sotsiaalmeediasse postituse. "Mul läheb hästi ja saan oma meditsiinimeeskonnalt suurepärast ravi," teatas Dre Instagramis. See on siiamaani jäänud tema viimaseks postituseks.

Tema jurist sõnas Billboardile, et ta magab rahulikult ning puhkab. Samas ühismeedia postituses lisas Dre, et saab varsti haiglast välja ning läheb koju.

Kui Dre sõbrad ja kolleegid kuulsid tema haiglasse sattumisest, saatsid nad talle häid soove. Oma palved saatsid räppari poole teele Ice Cube, Snoop Dogg, Missy Elliott jt.