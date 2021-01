Liisa Leetma tunnistas, et ta on pidanud põdema ühe kehaosa tõttu: võib öelda, et olen lõpuks õppinud end armastama...

"Küll aga peame endale meenutama, et need ideaalid ja trendid muutuvad, see mis täna on teema tundub täiesti jabur paari aasta pärast," kirjutas Leetma oma Instagrami storydesse ning lisas juurde näite sajandi alguses levinud 0-suuruse trendist, mille jaoks läbiti isegi kokaiinidieete.

Õnneks on armastatud suunamudija saanud oma hirmudele leevendust sellega, et ta vahepeal teeb Instagramist pause. Leetma arvates on just see rakendus koht, kus reaalsus on väga nihkesse läinud.