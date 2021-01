VÕRDLE | Näitlemisega 15 aastat tagasi lõpparve teinud seriaali "Imelaps Malcolm" staar on tänaseks tundmatuseni muutunud

Film ja TV

Stseen seriaalist "Imelaps Malcolm". Justin Berfield on vasakul. Kuvatõmmis seriaalist

Hittseriaali "Imelaps Malcolm" (Malcolm in the Middle) lõppemisest saab sel aastal 15 aastat. Kui mõne seriaalis osalenud näitleja karjäär on viimastel aastatel läinud aina edukamaks, siis peategelase Malcolmi vanemat venda Reese'i kehastanud Justin Berfield otsustas hoopis kaamerate taha tööle minna.