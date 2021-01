Jüri Pootsmann vahetusaastast Taanis: kultuurišokk oli täielik Eestisse tagasi tulles

"See oli kogemus, mille ma pidin läbi elama, et saada natukene targemaks. Võib olla see oli hea, et nii vara tuli mu karjääris selline asi, mis tegelikult õpetas mind meeletult," tunnistas Jüri.

"See rong on nii kiire ja sa pead sellele kuidagi järele jõudma. Kuidagi väsisin ära vahepeal ja pärast kuidagi on vaja puhkust ja mõelda, mida sa siis tahad üldse teha. Kas sa tahad öösiti laval olla niimoodi, et täpselt ise ka ei tea, kelle jaoks sa laulad seal? Sul on publik küll ees, aga mõtted võivad olla täitsa mujal, et tahaks koju voodisse. Minu jaoks see ei olnud see ideaalne maailm, kus ma tahaksin esineda," rääkis ta.