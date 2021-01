Jälle jama majas! Andrei Zevakin sai uue video tõttu meesstripparilt süüdistused kaela

Kuigi youtuber on teinud strippari küsitavat TikToki sisu arvestades vägagi sõbraliku video, siis Justin ja tema eestlannast tüdruksõber Triinu-Liis Epner süüdistavad Zevakinit paari toetavate kommentaaride kustutamises.

"On üks asi, mis ajab mind naerma rohkem, kui miski muu. On naljakas, et sul on võimalus öelda, mida sa tahad, millal sa tahad, aga sa ei lase inimestel, kes toetavad mind, kommenteerida," ütleb strippar Zevakinile suunatud Instagrami storys. Väidetavalt on Justinile saadetud tõestusmaterjali selle kohta.

Selles on veendunud ka suunamudija ja Perekooli kägude lemmik peksukott Triinu-Liis, kelle pärast kõnealune Justin detsembrikuus Eestisse üldse kolis. "Kõik need kommentaarid kustutati. Mul on screenshotid (kuvatõmmised - toim.)sellest. Selle vastusõnum oli see, et minu moderaatorid teevad, mis tahavad. Really? (päriselt)," küsib blogija oma Instagrami kontol.

Vaadates aga Zevakini video alla jäetud kommentaare, siis ei tundu küll, et Justinit pooldavaid kirjutisi oleks kustutatud. Kuigi neid ei figureeri kõige populaarsemate kommentaaride hulgas, siis allapoole kerides on näha mitmeid kirju, mis on jäetud austraallase kaitseks.

Tõelise šoumehena jätab Zevakin hetkel skandaali õhku ning Sky.ee'le antud kommentaaris kinnitas ta, et temapoolne selgitus tuleb järgmises videos. Arvatavasti ei kõiguta süüdistused youtuberit karvavõrdki, sest ühele Justinit toetavale kommentaarile on ta juba vastanud "Ole vait".