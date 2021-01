Kim Kardashiani ja Kanye Westi abielule sai saatuslikuks Kanye ebaõnnestunud presidendiks kandideerimine?

Page Six paljastas, et paar lahutab seitse aastat kestnud abielu. "Muuhulgas olevat Kardashian tundnud, et Kanye veider presidendikampaania pani Kimi mõistma, et ta peab abielu lõpetama oma laste ja selge mõistuse nimel," ütleb allikas väljaandele.

Westi käitumine hakkas Kardashiant häirima eelmise aasta juulis, mil Kanye avaldas valeväiteid, et Harriet Tubman "ei vabastanud orje tegelikult kunagi".

Samal kuul kutsus West Kimi ema Kris Jennerit Twitteris “Kris Jong-Un-iks" ja väitis, et kuulus perekond üritas Westi psühhiaatrilisele ravile sundida.

Teine allikas rääkis meile Kardashiani reaktsioonist presidendivalimiste osas: "Kim ei toetanud teda avalikult üldse. Tema vaikimine selle koha pealt rääkis palju. "

Esimene allikas jätkas: „Kim oli vaimse tervisega võitlemisel Kanye jaoks tõesti toeks. Kuid ta teab, et peab oma laste nimel õigesti käituma."

40-aastane Kardashian palkas tuntud abielulahutuste advokaadi Laura Wasseri, kes aitab neil lahutusele leida konfidentsiaalse lahenduse. Tal ja 43-aastasel Westil on hetkel pooleli eelhindamine. Nad pole veel jõudnud oma vara või laste hooldusõiguste arutamiseni. Seni on neil kokku neli last.

Allikas lisas, et nende vahel on suhtlus sõbralik. "Sõda ei toimu. Nad on juba mõnda aega, paar kuud kõike seda seedinud,” rääkis siseringi esindaja.

"Lahutus ei ole tingitud ainult ühest asjast. On teemasid, mis on aja jooksul kogunenud ja nende vahel teatava distantsi tekitanud. ”