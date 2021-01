Sissi kõige piinlikumast eurolaulust: ma armastan Laurat ja Koitu, aga see laul oli õudne!

Sissi tunnistab, et "Everbody" on kõige parem laul, mis on seni Eurovisionil osalenud. Samas kõige piinlikuma loona toob ta välja: ""Lost in Verona" oli üks lugu, mis mulle absoluutselt ei meeldinud. Ma armastan Laurat ja ma armastan Koitu, aga see laul oli minu jaoks õudne."