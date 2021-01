Näitlejate vahel polegi tüli? Avaldati tegelik põhjus, miks "Seks ja linn" vaid kolme peategelasega jätkab

Naiste kätš läks nii kaugele, et kolm aastat tagasi teatas Cattrall avalikult, et Parker on tema arvates toksiline ja õel inimene. Samanthat kehastanud näitleja ei saanud läbi ka Cynthia Nixoni ja Kristin Davisega, kes kehastavad Mirandat ja Charlotte'it. "Me pole kunagi olnud sõbrad. Me oleme olnud kolleegid ja mõnes mõttes on selline suhe isegi tervislikum," ütles Cattrall viisakalt Nixoni ja Davise kohta.