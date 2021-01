Liis Lass: koroonaviirusega toimetulek Singapuris on olnud kõigile teistele eeskujuks

„Erinevuseks võib välja tuua, et Singapur on hoidnud valitud suunda kindlameelsemalt ja pikemat visiooni silmas pidades, olnud pragmaatilisem, vähem populistlik ning keskendunud rohkem asjade kordasaamisele. Küllap see on ka põhjus, miks ühte neist kahest superriigiks peetakse. Ka Covid-19 viirusega toimetulek Singapuris on olnud kõigile teistele eeskujuks. Meil siin viirust praktiliselt enam pole ja riik on endiselt turistidele suletud, kuniks ka mujal rahuneb,“ räägib Liis.