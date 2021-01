Näitleja Kate Hudson pereliikmetest võõrandumisest: mul on neli õde-venda, kellega suhted täiesti puuduvad

Rääkides oma venna Oliver Hudsoniga nende ühises taskuhäälingus "Sibling Rivalry", ütles Kate, et sooviks parandada suhteid teiste oma isa lastega.

"Tead, millele ma olen viimasel ajal palju mõelnud? Isale," ütles Kate oma vennale. "Ma olen palju mõelnud meie isale. Ma olen mõelnud meie õdedele, kellega me koos aega ei veeda. Meie vennale - vendadele. Meil on neli õde-venda, kellega me koos aega ei veeda," lisas Kate.

Kate'i ja Oliveri vanemad on Bill Hudson ja Goldie Hawn. Billil on veel kaks last Cindy Williamsiga, Zachary ja Emily Hudson, ning 15-aastane tütar Lalania Hudson koos Caroline Grahamiga. Ei ole teada, kes on see neljas laps, kellele Kate viitas, kuid Kurt Russellil, kellele Kate ja Oliver kutsuvad isaks, on samuti kaks last: poeg Wyatt koos Goldie'ga ning poeg Boston koos eksabikaasa Season Hubleyga.

"Mõtlesin sellele, kuidas me kõik saame vanemaks ning oleks tore viimaks nendega suhted luua, eriti oma õdedega," sõnas Kate Hudson taskuhäälingus.

Näitlejanna tõi ka välja, et kuigi ta räägib vennaga taskuhäälingus pidevalt oma armastavast perest ning toredatest pereliikmetest, siis ometi on neil neli õde-venda, kellega neil side puudub. "Usun, et on oluline nendega ühendust võtta ja püüda suhted luua," lisas Kate.

Kuigi Billi puudumine Kate'i ja Oliveri elust on teada tuntud, siis keerulised suhted isa ja Goldie laste vahel jõudsid 2015. aasta isadepäeval ka meediasse. Oliver Hudson tegi Instagrami postituse, mille juurde kirjutas "Head hülgamise päeva!"

Bill ütles selle peale, et need lapsed ei ole enam osa nende elust. Ta nimetas Oliveri postitust karmiks ja ettekavatsetud rünnakuks. "Ta on minu jaoks surnud. Nagu ka Kate. Ma leinan nende kaotust, kuigi nad on veel elus ja terved," ütles Bill Hudson.