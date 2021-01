KLÕPS | Rannamaja-Ada väljendab armastust. Aga kellele?

Ada kirjutas pildi juurde neljatähelise akronüümi LOML, mis täispikalt tähendab Love of My Life ehk eluarmastus. Kuigi ilmselgelt viitab Ada sellega oma kallimale Marten Nugisele, siis Seidi Voogrel on teised mõtted.

"Love of ur life - see veiniklaas ma loodan ikka?" küsib Seidi naljaga pooleks. Ada vastab sellele, et ei, tema ikka. Ennast peab ka armastama.

Telesaates "Rannamaja" oma tunnetega palju laineid löönud Ada on otsustanud küll avalikkuse silme alt taanduda, kuid ometi huvitab tema käekäik fänne väga. Tema uus kallim on 23-aastane Marten Nugis, kellega ta on koos eelmisest kevadest.