VIDEO | Lauri Pedaja ja Gethel Burlaka maja renoveerimisest: mina dikteerin ja tema ehitab

Lauri ja Getheli jaoks oli eelmine aasta imeline. Nad said teada, et on peagi lapsevanemateks saamas, nad kihlusid ning ostsid aasta lõpus ka maja. YouTube'i kanalis Kodukootud kodu näitab paar, kuidas maja ehituse protsess kulgeb. Neil on ka juba töörollid paika pandud.

"Mina dikteerin ja tema ehitab," ütles Gethel enesekindlalt.

"Minul on käed ja temal on pea," lisas Lauri. "Eile just arutasime paari detaili, kuidas midagi tegema peaks, siis ainuke asi, mida suutsin öelda, oli, et mulle meeldib üks ese, aga ma ei osanud paika panna suuremat pilti. Gethel on siis see tore tüdruk, kes paneb visuaalse poole paika. Minul on musklid ja käed ja kõik muud oskused selle teostamiseks olemas," lisas Lauri.

Lapseootel Gethel lisas, et nii palju kui ta oskab ja suudab, tahaks ta ka käsi külge panna.

Paar ütles, et neil on suured unistused ning korterisse ei oleks need kuidagi ära mahtunud. Selleks ostsid nad enda maja (110 m2), mille krunt on 3500 ruutmeetrit suur. Krundil olev maja on ehitatud 1939. aastal ning seal olev ait lausa 19. sajandil.