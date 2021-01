Peeter Oja ettepanekust Eesti liita Venemaaga: eeldan, et iga mõtlev inimene sai aru, et see oli mõnitus plaanitava referendumi suhtes

Tihti poliitika teemal sõna võttev Peeter Oja usub eestlaste taiplikust, et tegu ei olnud tõsise ettepanekuga, kuigi tunnistab, et sellega ehk mingi liiale.

"Ettepanek, küsida rahva käest Eesti liitumise kohta Venemaaga, oli ehk tõesti liialt üle võlli. Kuid ma siiralt eeldan, et iga mõtlev eestlane saab sellest aru - see oli pesuehtne mõnitus plaanitava referendumi suhtes. Kukkus välja kuidas kukkus, aga mõnitus ta oli," toob ta Facebookis välja.

Ta lisas: "Miskipärast jauratakse tõusvas joones edasi. Reinsaluga eesotsas, et selline ettepanek oleks justkui tõsimeelne. Mul on väga raske uskuda! Ei saada aru, et see oli mõnitus? Kohe päriselt, mitte mingi poliitilise kondimängu pärast, ei saada aru ja võetakse sellist ettepanekut tõepähe? Kui nii, siis see on küll ohtlik, kui pööningul nii valjult tuul ulub."