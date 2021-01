Segadus koroonatestiga: tuntud teleoperaator andis mõne päeva jooksul nii positiivse kui negatiivse koroonatesti

Star FM-is jäi saatejuht Andres Puusepale silma teleoperaator Mustafa Celiku postitus Facebookis, kus mees oli kõigest mõne päevase vahega andnud nii positiivse kui negatiivse koroonatesti. Seepärast helistati Mustafale endale, et uurida, kuidas niimoodi täpsemalt juhtus.

Mustafa tunnistab, et pidi minema Saksamaale laskesuusatamise etappi filmima. Seejuures oli kohustuslik enne igat etappi teha koroonatest. Nii andiski ta 5. jaanuaril testi ning sai järgmisel päeval tulemuse.

Tal olid kõik asjad juba pakitud ning valmis minema, kui ootamautl saabus hommikul kell 4.32 sõnum sisuga, et ta on positiivne. "Ma olin täiesti šokis, mu kolleeg ootas juba ammu lennujaamas. Mõistsin, et positiivse testitulemusega ma ei saa minna kuhugi ja jäin Eestisse," räägib teleoperaator, et pidi viimasel hetkel tööst loobuma.

Samas jäi Mustafad olukord kripeldama, sest ta viibis kuus päeva toas ning ta ei tundnud end kuidagimoodii halvasti. "Tundsin, et olen koguaeg terve, mispeale üks sõber Hollandist ütles, et tegu võib täiesti vabalt olla ka valetestiga," lausub Mustafa, kes seejärel otsustas oma taskust kinni maksta tasulise testi, mis suureks üllatuseks oligi negatiivne.

