ENNE JA NÜÜD | "The Wolf of Wall Street" ja "Minu nimi on Earl" täht Ethan Suplee on läbi teinud meeletu kaalukaotuse

44-aastase Ethan Suplee nimi ei ütle paljudele eestlastele midagi. Kuid üle kahekümne aasta meelelahutusmaailmas tegutsenud näitleja on kaasa teinud oma aja suurimates filmides ja sarjades.

Tema näitlejateekond algas 1995. aastal, kui ta tegi kaasa filmis "Mallrats", mängides William Blacki nimelist tegelast. Hiljem on mänginud filmides nagu "Chasing Amy", "American History X", "Road Trip", "Remember the Titans", "Cold Mountain", "The Butterfly Effect", "The Wolf of Wall Street" jne.

Supleed on jätkunud ka teleekraanile, alustades 1994. aastal õudussarjas "Tales from the Crypt". Hiljem on ta mänginud sarjades nagu "Boy Meets World", "My Name Is Earl", "Entourage", "Wilfred" jne.

Kõikide nende suuremate ja väiksemate rollide juures on näitlejameisterlikkusega ehk silma paistnud teised tuntud tähed, kuid Ethan Suplee on meeldejääv just oma suure kehakaalu tõttu.

Ethan Suplee 2017 sarjas "Chance".

Ethan Suplee võttis end ühel hetkel kätte ning hakkas meeletult trenni tegema. Eelmise aasta jaanuaris tegi ajakiri "Men's Health" temast suure loo, tuues välja, kui palju kaalu tegelikult näitleja kaotanud oli. 11. jaanuari 2020 seisuga, siis kui artikkel välja tuli, oli Suplee kaotanud 400 naela ehk 181 kilogrammi. Ta tegi seda vähendades kilokaloreid enda dieedid ning käies aktiivselt jõusaalis.

Sel ajal alustas ta ka oma taskuhäälinguga "American Glutton", milles arutas enda keerulist suhet toiduga. "Mul oli pidevalt mõtteid, et toit on justkui midagi, mida inimesed ei taha, et ma tarbiks. Nii et kui ma tahtsin rohkem, siis ma pidin seda tegema privaatselt, ning sellest sai midagi, mida ma teiste inimeste eest varjasin," ütles Suplee, kes on varasemalt öelnud, et ei julgenud 30-40 aastat avalikus kohas särki ära võtta.