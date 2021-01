KLÕPS | Palju õnne! Muusik Mikk Tammepõld sai isaks

"August, 08.01.2021. See aasta on eriti ägedalt alanud," kirjutab Miku abikaasa Liina Tammepõld enda Instagramis.

View this post on Instagram

"Ma niiii ootasin jõule, isegi kui lund ei ole ja sel aastal tähistame pühi erinevatel põhjustel täpselt sellises koosseisus nagu pildil (parim seltskond, aga tavaliselt on meid rohkem), siis see väike jõuluärevus on nii mõnus tunne! Soovime kõigile ilusat ja rahulikku pühadeaega!" kirjutas Liina pühadeaegu.