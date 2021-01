Suitsetamisega lõpparve teinud Jüri Pootsmann paljastas üllatava koha, kuhu ta ülejääva raha investeerib

“Muidugi vähe aega on möödas. Käisin nõustaja juures ka, kes ütles, et kaks kõige esimest nädalat on kõige raskemad,” paljastas Pootsmann, et on suitsetamise asendanud nüüd palju magusama tegevusega. “Ma olen hakanud väga palju küpsetama,” naljatles ta, et tal jääb kuus nüüd ligi 150 eurot alles. Kuhu raha läheb? Eks ikka küpsetamisse!