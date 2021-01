FOTOD | Sa ei usu oma silmi! Näitlejatar Rebel Wilsoni muljetavaldav keha muutus läbi aegade

Tema karjäär algas juba Austraalias, kus ta mängis teleseriaalis "Pizza" (2003–2007) ning enda kirjutatud ja produtseeritud muusikalis "Bogan Pride" (2008). Tema edu viis ta Hollywoodi, kus ta astus üles 2011 aasta filmis "Pruutneitsid", kus ta kehastas Brynni. Tema teised edukad rollid on olnud filmisarjas "Lauluässad" (2012, 2015, 2017) kus ta mängis Fat Amyt ning samuti tegi kaasa "Mida oodata last oodates", "How to be single" ja "Isn’t it Romantic".