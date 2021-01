Mis saab Kanal 2 heategevussaatest "Hingesoojus"? Katrin Lust: see kemplus ja sajatused rikkusid mu öörahu

Kroonikale antud intervjuus rääkis Kanal 2 omanik Jüri Pihel, et kogu poleemika saate "Hingesoojuse" ümber on kanali mainele mõjunud laastavalt. "Et selline seis lõppeks, kus omavahel on vastakuti emotsionaalsed inimesed „Kodutundest“ ja „Hingesoojusest“, on Kanal 2 otsustanud õigusliku selguse saabumise huvides „Hingesoojuse“ tegemise peatada. Hetkel arutavad advokaadid läbi üksikasju. Parimat varianti kui „Hingesoojus“ peatada ei ole. Tulin tööle, et alustada Kanal 2 hiilgeaja taastamisega, ent müra laastab maine," rääkis Pihel tookord.

Juba enne saate eetrisse minekut ja "Kodutunde" eetrist kadumist saabusid "Kodutunde" tegijate poolt, eesotsas Kristi Loigo ja Anneli Lahega, pidevad kriitikanooled uue saate "Hingesoojuse" osas. Tegijad süüdistasid uut saadet ja produtsent Katrin Lusti "Kodutunde" kopeerimises ja ülevõtmises. Loigo küsis tollal ühes Facebooki postituses: "On endiselt arusaamatu, miks tahetakse üle võtta toimiv süsteem, jäetakse päeva pealt tööta terve meeskond, kellel on aastatega kogunenud teadmised ja võimalused aidata neid, kes abi vajavad?"

Eelmise aasta detsembri alguses läks eetrisse "Hingesoojuse" viimane saade, kuid millisena näevad saate tulevikku nüüd Katrin Lust ja Kanal 2 omanik Jüri Pihel. Kas uuel telehooajal võime "Hingesoojust uuesti näha?