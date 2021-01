Kisub teravaks? Koit Toome Sissi Benita kriitikast: mulle ka paljud asjad ei meeldi, aga iseasi, kas ma selle avalikult välja ütlen

Sky Plusi saatejuht Andi Raigil käis seoses Eesti Laulul osalemisega külas üks osalistest Sissi Nylia Benita. Sissi tunnistas, et "Everbody" on kõige parem laul, mis on seni Eurovisionil osalenud. Samas kõige piinlikuma loona toob ta välja: ""Lost in Verona" oli üks lugu, mis mulle absoluutselt ei meeldinud. Ma armastan Laurat ja ma armastan Koitu, aga see laul oli minu jaoks õudne."

Kroonika võttis Koit Toomega ühendust ja uuris, mida ta Sissi kriitikast arvab. Koit sõnas, et meil on vaba maa ja igal inimesel on õigus oma arvamusele. On ka neid, kellel on teine arvamus.

"Paar päeva tagasi tulid just inimesed minu juurde ja ütlesid, kui väga see lugu neil meeldis," sõnas Koit.

Teda Sissi kriitika ei muserda, küll aga ei peaks kõike alati välja ütlema. "Mulle ka paljud asjad ei meeldi, aga iseasi, kas ma selle avalikult välja ütlen," kommenteeris Koit Toome.

"Verona" on laul, mis esindas Eestit Kiievis 2017. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel, kuna võitis konkursi Eesti Laul 2017. Loo autor on Sven Lõhmus, esitajad Laura Põldvere ja Koit Toome, taustalauljad Kaire Vilgats, Dagmar Oja ja Rolf Roosalu.

Võib-olla on Sissil ka õigus, sest kuigi "Verona" kogus Eesti Laulu superfinaalis 55% häältest, siis laul ei jõudnud Eurovisiooni lauluvõistlusel poolfinaalist edasi.

Nii Sissi kui Koit astuvad tänavu üles ka Eesti Laul 2021 võistlusel. Täna avaldatud esinejate järjekord näitab, et nad on erinevates poolfinaalides. Koit on lauluga "We Could Have Been Beautiful" esimeses poolfinaalis, mis toimub 18.02, kümnes. Sissi on lauluga "Time" teises poolfinaalis, mis toimub kaks päeva hiljem, esimene.