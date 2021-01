Seltskonnategelane Heti Tulve nakatus koroonasse: seitsmes päev

Instagrami loosse postitatud pildil on näha, kuidas Heti Tulve vedeleb õhtuhämaruses voodis, hoides kätt enda näo ees.

Kroonika on täpsema kommentaari saamiseks pöördunud ka Heti enda poole, aga vastust pole saanud.

Detsembris kirjutas Kroonika, et 38-aastane Heti Tulve ning skandaalne kirjanik ning videomängu looja Kaur Kender on paar. Kunagine telenägu Heti Tulve ja skandaalne kirjanik Kaur Kender elavad mõlemad juba mõnda aega Londonis. Ehkki 2008. aastal sahistati kuluaarides, et tegu on uue kuuma paariga, tundub praegusel momendil justkui jutud oleks tõeks saanud.

Sellest hoolimata tundub, et kahe kunagise sõbra ja hea tuttava vastastikused suhted on ajapikku lähedasemaks saanud. Nimelt näeb Kaur Kenderi Instagramis kõnekat pilti, millel poseerib ka Heti. Sinna juurde on Kaur kirjutanud kirjelduse, kus ta 10. detsembril mainib: "Aasta tagasi oli meie esimene kohting. See kõik on olnud nagu üks sõit Ameerika mägedel. Aitäh!"

Enne jõule, 21. detsembril postitas Kaur Kender Instagrami pildi, kus ta on koos naerulsuise Hetiga ning teatas, et ta on Tallinnas kinni, aga selle üle ei kurda.