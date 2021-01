Teema

ARMASTUSEGA valmistatud toitu süües ja liikudes saab keha vormi. Kollaaž

Möödunud aasta Indias koroonalõksus veetnud laulja Airi Vipulkumar Kansar sai seal lihtsa nipiga lahti kolmekümnest ülearusest kilost. Ta ütleb, et tegi seda eelkõige iseenda jaoks, kuigi teab, et meelelahutusäri on halastamatu eriti naiste väljanägemise suhtes.