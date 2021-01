Eriline tegu! Näitleja Mihkel Tikerpalu on valmistumas üheks keeruliseks maratoniks ja seda ühe väga kindla eesmärgi nimel

"Maratone olen ma jooksnud tervelt viis tükki, mis minu gabariite arvestades on enneolematu,sest kaalun ligi 100 kilo," ütles Tikerpalu.

"Ma olen seda iga kord teinud väikese heategevusliku eesmärgiga, et koguda raha abivajajaile. Kõik minu neli maratoni on olnud seotud heategevusliku ennustusvõistlusega, kus inimesed saavad ennustada minu tulemust maratonil," selgitas ta ning lisas, et saadud raha läheb edasi organisatsioonile, kes aitab neid, keda vaja.