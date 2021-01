Ligi saja-aastane Sir David Attenborough sai koroonavaktsiini

Saate "The Perfect Planet" juht on üks mitmest tuntud inimesest, kes sai esimesed kaks doosi koroonavaktsiiniga. Nendeks on kokasaate "The Great British Bake Off" saatejuht Prue Leith, Gandalfi rollist tuntud näitleja Sir Ian McKellen, koreograaf Lionel Blair, mitmel korral Eversti vallutanud näitleja Brian Blessed ja Dame Joan Collins.