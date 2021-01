KROONIKA ARHIIVIST | Karin ja Jüri Ratas avavad ukse oma pereellu: vahel harva on läinud kops üle maksa, ikka tuleb tülisid ette...

Täna öösel tagasi astunud peaminister Jüri Ratas avas koos abikaasa Kariniga oma koduukse Kroonikale 2019. aasta maikuus. Toona oli Ratase juhitav valitsus andnud just ametivande ning tema ustav kaasa kirjeldas, kuidas mõjuvad pingelised perioodid nende perekonnale...

Jüri Ratase (40) ja Karin Ratase (41) peres, kus kasvab neli last, on pereema seadnud enda soovid ja vajadused tagaplaanile. Jüri on abikaasale selle ohverduse eest tänulik. Ta sõnab: "Karin on mulle tõesti võimaluse andnud kõiki oma toimetusi teha. Kui ma ütlen, et on uus mõte, uus sõit, siis on Karin öelnud, et muidugi mine ja tee. Ta on alati sada protsenti mulle toeks."