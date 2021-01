Lõpuks koos! Kethi Uibomägi ja Maag Anzor on teineteise embuses pärast pikka pausi

Kõige olulisem, mida Kethi ja Anzor teineteisele pakkuda saavad, on mõlema sõnul aeg, sest kunagi ei tea, kui palju neile seda koosolemiseks antakse.

View this post on Instagram

"Kevadel, pandeemia kõrgpunktis olime pea viis kuud füüsiliselt lahus. Saime paarina kokku veebruaris ja juba märtsis sõitis Anzor tagasi kodumaale," räägib Kethi. "Olen nagu paljud Eesti naised, kelle mees töötab võõrsil, või nagu missioonil viibiva sõduri naine, kes aina ootab oma meest koju. Ma ei tea täpselt, millal ta tuleb. See kõik paneb elama momendis ja mitte tegema pikki plaane."

Kethi hoolitseb, et Anzoril oleksid kenad riided seljas, kohtumiste kalender paigas ja toit laual. Ta nimetab end mehe assistendiks kõikides tema tööalastes toimingutes Eestis ja see meeldib talle: "Enda aeg ja pühendumine ongi see, mida saan talle pakkuda ja mida ta väga hindab."