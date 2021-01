Juba enne seda, kui armastatud laulja Jaak Joala auks 31. detsembril Viljandis ausammas avati, sai kuju ise kui selle looja Mati Karmin karmi kriitikat. Asjalood on läinud juba nii kaugele, et algselt kujule rohelise tule andnud Joala lesk Maire on pöördunud advokaatide poole ja nõuab nüüd laulja sümboolika eemaldamist.

Loe pikemalt, miks Maire Joala sümboolika eemaldada tahab ning mida arvab kujust laulja esimene abikaasa Doris.