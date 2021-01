Tõeline Los Angelese hipster! Prints Harry on kasvatanud endale pikad juuksed

James Cordenile antud intervjuus paljastas Lowe, et nad elavad samas naabruskonnas. "Ta elab umbes miili kaugusel minust. Ta on väga omaette. Näha teda naabruses on sama nagu näha Loch Nessi koletist, aga mina lõpuks nägin teda," rõõmustas näitleja.

"Ma nägin teda autoga sõitmas. See käis väga kiiresti ja seetõttu ära võta mu juttu täieliku tõena, aga mulle tundus, et ta kandis hobusesaba," paljastas Lowe ning selgitas, et temale tundus, et Harry juuksed on üpriski pikaks kasvanud.

Kui saatejuht Corden hakkas kahtlema, kas tegemist oli üldse Harryga, siis Lowe paljastas, et ta sõitis Harry'le järgi, et veenduda, et auto pargib printsi maja juurde. "See oli tema!" korrutas näitleja.

Ajaleht The Sun avaldas pildi Harryst, kus talle on Photoshopiga pikad ponisabas juuksed tekitatud. Vaata siit!