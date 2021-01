Kristel Aaslaid paljastas põhjuse, miks paljud noored artistid Eesti Laulul põruvad

"Esimene kord, kui ma läksin, siis ma olin ju lõpuks ikkagi üksinda seal. Teisel korral oli mul Tuuli, nüüd on mul veel rohkem rahvast. Äkki mida rohkem rahvast, seda toredam ja äkki siis see närv ei niida nii jalust," ütles Aaslaid R2 "Hommikus!" ja lisas, et teisipäeval said nad bändiga ka kokku, et konkursi jaoks proovi teha.