Shakira on järgmine tuntud laulja, kes õigused oma muusikale ära müüs

Need laulud on teinud Shakirast parima ladinaameerika päritolu naislaulja läbi aegade, müüdes kokku üle 80 miljoni plaadi. Laulud ostis ära Hipgnosis Song Fund, mis soetas hiljuti ka Bob Dylani ning Neil Youngi muusika, vahendas BBC.

Hipgnosis ei avaldanud, mis on tehingu hinnaks, aga tavaliselt makstakse 15 aasta honorar ette ära. Tänu maksusoodustusele teenivad artistid ühe korraga umbes 25 aasta jagu raha, on firma üks asutajaid Merck Mercuriadis varem öelnud.

Hipgnosis on viimastel aastatel kulutanud vaat et miljardeid, et kuulsate muusikute portfell endale saada. Nad on kümnete ja isegi sadade miljonite eest ostnud Nile Rodgersi, Bob Dylani, Blondie'i, Barry Manilow, Chrissie Hynde'i ning Fleetwood Macist tuntud Lindsey Buckinghami loomingut.