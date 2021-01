Vägev! Endine raadiohääl Allan Roosileht langetab kaalu: varsti loobun ka vererõhutablettidest

Staarid

ALLAN ROOSILEHT Foto: Hannes Dreimanis, Õhtuleht

Endine raadiohääl, kes pea 15 aastat töötas Star FM-i hommikuprogrammi juhina on oma elus teinud kannapöörde. Lisaks heale unele ja suunamudimisele on Allan kätte võtnud ka enda kehakaalu, mispärast on ta pärast Viie nädalaga seitse kilo kaotades lükanud pintsakud kapis kahte leeri.