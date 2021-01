FOTOD | Katy Perry jagas oma kallima Orlando Bloomi sünnipäeva puhul temast seninägemata pilte

"Ma tõesti ootan neid hilisõhtuid, kui ma tõusen üles selleks, et last toita. Ma toidan teda pudeliga, sest ilmselgelt imetada ma teda ei saa, " ütles Bloom. "Ma ootan seda, sest ma armastan neid vaikseid hetki, kui kogu maailm magab ja sinu laps magab sinu käte vahel," rääkis Orlando 2020. aastal hommikutelevisioonis "Good Morning America".

Orlando Bloomil on varasemast abielust Miranda Kerriga juba 9. aastane poeg Flynn. Katy ja Orlando hakkasid käima 2016. aastal. 2017. aasta veebruaris kinnitas paar, et nad on lahku läinud. Nad taastasid oma suhte täpselt aasta pärast. Perry ja Bloom kihlusid 14. veebruaril.Katy Perry jaoks on tegu esimese lapsega.