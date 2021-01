KLÕPS | Marju Karin kooselust 16 aastat noorema mehega: see on väsitav!

"Ja saabki Lôvipoisiga 3 aastat!" kirjutab Marju enda Instagrami kirjeldusse, küsides seepeale: "Kuidas siis on 16 aastat noorema mehega olla? Olen aus, see on väsitav... väga... Iga hommik kohvi voodisse, kallistused, kutsika pilk silmades, järjepidevus ja austus, pahandusi teeb harva. Lootus, et on rahapärast hakkab ka kustuma."

Marju lisab, et tekkinud on stabiilsus ja rahu: "Ma ei tea kaua me niimoodi vastu peame. Head aastapäeva, Mauno LÕVI!"

Epp Kärsini saates "Mida vanemad sulle ei rääkinud" uuris saatejuht nelja lapse emalt Marju Karinilt, kui tihti ta 16-aastat noorema partneriga seksib.

"Mis ma siis ütlen? Piisavalt? Piisavalt, et teistest naistes kadedust tekitada," vastas Marju Karin.

Marju jagas jaanuaris Kroonikale antud intervjuus muljeid, kuidas inimesed neid tänaval nähes neisse suhtuvad. "Üldiselt hästi, kuid pööritati ka silmi. Öeldi, et kuule, äkki ta on sinuga raha pärast. Küsisin vastu, et halloo! - millise raha pärast? Mul on selline pesakond taga (Marjul on neli last – toim.), et siin ei jää midagi üle!"

"Naised annavad enda puhul liiga ruttu alla. Küll kurdetakse välimuse, küll vanuse üle. Mulle on öeldud, et ma olen elusam kui mõni 20-aastane. Särtsu ja vaimu tuleb ise üleval hoida. Elada tuleb! Ma tahan, et iga naine, kes seda lugu loeb, saaks eneseusku ja jõudu juurde. Iga mutt võib saavutada ükskõik mida, kui ta ise sellesse usub, ja ta suudab ka kõige sitemale olukorrale vastu panna," lisas 40-aastane Marju.

Marju rääkis, et leidis Mauno nimelise noormehe enda ellu juhuslikult. "See kõik tuli nii ootamatult. Tulin mina parasjagu Indiast ja läksin sõbrannadega välja pidutsema. Järsku seisis mu kõrval üks pikk kena mees. Hakkasime rääkima ja jäimegi rääkima. Me nimetame üksteist Lego-klotsideks. Kohtudes läks kõik kuidagi paika," kirjeldas ta.

Noormees sobiks vanuselt rohkem Marju vanimale tütrele peikaks."Minu elukaaslasel on mu vanima tütrega kuu aega vanusevahet, minul mehega 16 aastat, kuid see ei loe absoluutselt. Armastusel pole vanust!"