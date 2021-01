Piret Laos paljastas laheda viisi, kuidas ta oma tuntud elukaaslase loomingut nautimas käib

"Ma ei käi palju kontserdil kaasas. Aga kui käin, siis eelistan olla alati just keset suurimat melu, sest rahva seas on teine vibe ja energia. Lähed vooluga kaasa. Eriti lahe on vaadata tulihingelisi fänne, kes laulusõnu kaasa karjuvad," kirjeldas Piret oma kogemusi Terminaatori kontsertidelt.

Siiski on Piret pidanud varem tõdema, et tema ja Taavi suhe sai alguse ühelt Terminaatori esinemiselt. "See on klassikaline lugu: sõbranna kutsus peole, minul polnud tuju minna. Enne kontserti olime bändiga koos ja pärast jälle. Jäime Taaviga rääkima. Aga telefoninumbreid me tol õhtul ei vahetanud," kirjeldas Piret Kroonikale sel suvel.

"Lootsin leida inimese, kelle kõrval saan end naisena tunda. Soovisin, et ta oleks hakkaja, selline, kes omasid hoiab ja toetab. Lähtusin ka mõttest, et vali enda kõrvale inimene, kellega sul on rääkida ka pärast liblikate aega," märkis ta. "Meil on alati tore rääkida, aga samas ma imetlen hetki, kus saab rahulikult vaikuses istuda ja kumbki ei pea mõtlema, mida järgmiseks öelda. Kindlasti soovisin, et ta oleks oma lapsele hea isa. Tunnen, et olen enda kõrvale saanud sellise komplekti, nagu unistasin."