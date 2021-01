Eesti Laul 2021 poolfinalist Heleza paljastab, millise iluprotseduuri on ta juba läbinud

"Mina olen 100% selle poolt, et tee ise, mis sa tahad. Kui sa ei ole millegagi rahul, siis palun, anna minna, pane endale juurde või võta vähemaks," lausub Heleza, mille peale Andi Raig uurib, kas noor neiu on ise teinud midagi.

"Praegu on veel õnnestunud jah, aga mind isiklikult ajab pidevalt judisema, kui ma näen, kuidas ilusad tüdrukud on end ära rikkunud, on selliste pardimokkadega," märgib Andi Raig, mispeale Heleza tunnistab, et iluprotseduurid eriti huulte süstimine on tõesti veidi sõltuvusttekitav.