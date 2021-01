Lauljatar Maian on hädas: see on lihtsalt nii haige!

"Palun teavitage Instagrami! Kui keegi jälgib, võib mulle saata, mis postitusi seal ka on," kirjutab Maian, lisades: "Ta on minu enda konto ära blokkinud, nii et ma ei saa midagi teha. Minu õige konto on @pisikemaian. See, kus on sinine linnuke taga."

Võltskontol on kõik täpselt samamoodi nagu Maiani originaalkontol, väljaarvatud kasutajanimi, kus on kaks i-d ja puudub sinine linnuke, mis kinnitab, et tegu on originaalkontoga.

Hiljem räägib Maian Instagramis oma identiteedi kaaperdamise jätkuks tahab ta öelda, et seal kontol oli kõik sarnased postitused nagu temal. "See on lihtsalt nii haige. Ma ei tea, miks tehakse selliseid asju. Ei ole vaja elada kellegi teise elu, kellegi teise nimel," ütleb Maian lõpetuseks.