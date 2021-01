Mõõt täis! Vene sekspomm Anna Sedokova avameelselt: ma rohkem ei taha jagada sotsiaalmeedias infot oma elus toimuva kohta

Viimasel ajal on Sedokova saanud endale väga palju vihkajaid. Tundub, et lauljataril sai mõõt täis.

"Ma rohkem ei taha... Ma rohkem ei taha jagada sotsiaalmeedias infot oma elus toimuva kohta. Eile tuhandete kilomeetrite kaugusel olles nägin instagrami storydes, et mu laps on kurb. Mu 16-aastane tütar siiralt ei mõistnud, miks teda täiskasvanud inimesed taga räägivad ning mõnitavad teda isa surma pärast. Need inimesed, kes arutavad teisi lapsi kommentaariumites on lambad. Pidage meeles, et kõik tuleb alati ringiga tagasi. Kas siin on ka minu süü? Kindlasti. Olles hiljuti otsustanud lapsevanemaks olemise teemal sõna võtta ja jagada oma kogemusi lootuses, et see võib olla kasulik ja kedagi õnnelikumaks teha, kuid kõik läks teisiti. Ma armastan instagrami. Kuid ma ei lase sellel suhtlusvõrgustikul oma elu rikkuda. Avameelne Sedokova jääb järk-järgult minevikku. Ma töötan selle kallal. Nüüdsest postitan sotsiaalmeediasse rohkem tööga seonduvat ja vähem isiklikku. Praegu ei taha ma midagi postitada," kirjutas Sedokova oma postituse pealkirjas.