KUUM VIDEO | 51-aastane Jennifer Lopez õrritab fänne ülipaljastava muusikavideo tiiseriga

51-aastane laujatar näeb uue singli "In The Morning" muusikavideos väga paljastav välja. 30 sekundilises tiiseris oli Lopez selga pannud sünnipäevakostüümi.

"Ja ta armastas poissi isegi rohkem, kui armastas ennast... Mul on nii hea meel, et näed #InTheMorning'i ametliku muusikavideo tiiserit. See on täis sümboolikat tumedast ühepoolsest suhtest ja tõdemusest, et kedagi teist ei saa kuidagimoodi muuta... muuta saab ainult iseennast! Kasvata endale oma tiivad ja kõnni minema kõigist ja kõigest," kirjutab Lopez tiiseri juurde.