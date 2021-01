Nublu iluuisutajast õde rahva poolt pandud nimest: see on paratamatus...

"Kaks korda nädalas on mul enne kooli kolmveerand seitse trenn, siis ma lähen kooli, olen kolmeni koolis ja siis seitsmeni trennis," rääkis Eva-Lotta. "Üks päev nädalas on vaba. Kuna ma tahan kindlasti vaba aega veeta, siis leian selle aja, et ka muude toredate asjadega tegeleda," ütles ta.

"Kõige emotsionaalsem hetk oli kindlasti EM, sõnas Kiibus. See enda üllatamine, et iga võistlus aina paremini, siis see teeb rõõmu," lisas ta.

Nublu on oma õe üks suur fänn. Kiibus tunnistas, et tema vend ei tea iluuisutamisest põhimõtteliselt mitte midagi. "Ma loodan, et ma liiga ei teinud talle," naljatas Eva-Lotta.

Praegu on mõlemal graafik väga tihe ning seetõttu nad üksteist nii tihti ei näe. "Varem ikka veetsime rohkem aega koos. Ta elab mulle interneti vahendusel väga kaasa," ütles Kiibus.

Eva-Lottat tuntakse rahva seas rohkem kui Nublu õde. "See on paratamatus...ei saa suurele hulgale inimestele öelda, et kuidas peaks nimetama. Kui ma olen osade arvates Nublu õde, siis las ma olen. Vähemalt siis kui vaadatakse, kes see Nublu õde on, siis tuleb välja, et uisutada oskab kah," ütles Kiibus.