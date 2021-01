ARMAS KLÕPS | Marilyn Kerro pesamuna tähistas esimest sünnipäeva

"Celine tähendab jumalikkust, taevalikku ning on seotud ka seleniidi kiviga," selgitab Marilyn. "Seleniit on nime saanud Kreeka jumalanna Selene järgi, kes Vana-Kreeka mütoloogias on tuntud kui kuujumalanna. Intuitsioon, selgeltnägemine, vastused iseloomustavad just seda kivi," rääkis Kerro möödunud aastal Kroonikale antud intervjuus.