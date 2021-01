Heti Tulve ja Kaur Kender on raskes koroonas: "matab hinge!"

"Meil on Kauriga mõlemal väga raske versioon. Nädal aega pikali olnud. Köha, palavik, hinge matab, iga liigutus paneb higi mööda selga alla voolama," toob Heti mõned näited rasketest sümptomitest. Kuigi nii Heti kui Kaur on väga heas füüsilises vormis ning usinad trennitegijaid, võib salakaval viirus ka muidu väga tugeva immuunsusega inimesed täielikult murda. Heti ütleski Kroonikale, et igasugune jõud on kadunud, isegi pudelikorgi avamine on suur pingutus: "Kümnendik minu tavalisest jõust on praegu alles. Üldine kurnatus on väga suur, lisaks on meil kadunud ka maitse-ja lõhnataju. Seega on meil täiskomplekt, mis koroonaga võib kaasneda." Heti ja Kaur on põdenud juba üle nädala ning nüüd jagas Tulve oma haiguskogemust ka esimest korda sotsiaalmeedia jälgijatega, postitades Instagrami story oma voodist. Inglismaa ja London on hetkel üks kõige rohkem pihta saanud kohti maailmas, kus levib veelgi nakkavab Briti-tüvi ning väidetavalt pidi iga 30s Londoni elanik praegu koroonaviirust kandma ja põdema.