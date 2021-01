Kersti Krachti skandaalne minevik: tütre seks Bali templis, poja ebaseaduslik äri ja kirglik lahutusprotsess

Kui ei teaks, võiks arvata, et Krachtid ja nende lõppematud skandaalid kuuluvad mõne järjekordse Mehhiko seebika ideekavandi koosseisu. Aga ei. Tuntud perekond, eesotsas Kersti ja Argos Krachtiga, on justkui õpikunäide luhta läinud kooselust, kus ikka ja jälle lööb pöördumatu kiilu pikalt kestnud suhtesse mõjuvõimas raha. Mõnevõrra lihtsustatult võib öelda - seal, kus on raha ja Krachtid, paistab silmapiiril ka mõni järjekordne skandaal - vähemalt nii on näidanud ajalugu…

Krachtide kooselu lugu ulatub mitmete aastakümnete taha ning nagu näha püüab tähelepanu ka tänapäeval. Läinud sajandi 80ndate algul kohtusid Kersti ja temast seitse aastat noorem Argos, kes paistsid olevat justkui unelmate paari musternäidiseks. Nende pea 25 aastat kestnud abielu kulmineerus 2009. aastal lahutusega, mille aastate pikkune protsess pakub kõneainet siiani. Kogu kohtusaaga ühiseks nimetajaks sai sellelgi korral raha.

Loe pikemalt skandaalsest Kersti ja Argo Krachti abielulahutusest, nende tütre Katrini ja Akis Krachti ebaseaduslikust tegevusest ja raha varastamisest ning mis viis Kersti Krachti vahi alla.