Viljandi linnavalitsus: Jaak Joala kuju võimaliku eemaldamise taga on lese hagihoiatus

Seega, ametlikku otsust veel vastu võetud pole, kuid linnavalitsuse avalike suhete juht Maarja Evert kinnitas Kroonikale, et otsuse taga on Maire Joala esitatud nõudekiri ja hagihoiatus.

Nõudekirjas on küll öeldud, et avaldaja poole küll pöörduti seoses isikuandmete töötlemisega, aga ei andnud luba neid kujul ega selles kontekstis kasutada.

Maire Joala pahameel tuleneb asjaolust, et eskiis, mille põhjal tema nõusoleku andis, ei vastanud lõpptulemusele. Ta ei ole andnud nõusolekut Jaak Joala isikuandmete avaldamiseks monumendil, mida ümbritsevad värvilised vilkuvad tuled (sinised, rohelised, lillad, kollased jne); millel on kasutatud segamini kokkusobimatuid materjale ning värve s.o kuldne leht, eredalt säravad hõbedased lehed, pronksikarva kuju, hallikas post ning pruun alus; ning millel on nähtavad kruvikinnitused ning robustne konstruktsioon.