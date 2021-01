Tohoh! Tallinna tuntud rokiklubi muutis end poeks: nimetagem seda halastuslasuks pähe

"... ei ole mõtet väga lisada põhjust MIKS me teid kõiki enda verivärskesse poodi ostlema ootame," kirjutab Barbar pärast seda, kui nad on uuendanud oma kaanefotot, kus on kirjas, et Barbar õllepood on nüüd avatud.

"Nimetagem seda halastuslasuks pähe. Valitsus pikendas keeldu teie meelt lahutada (õllega/-ta) kuni 01.02.21. LISAKS pikendati alkoholi müügi keeldu kella 22-st kuni veebruari lõpuni. See ON hetkel (kui ürituste korraldamine on keelatud) meie ainus arvestatav tuluallikas," jätkab Barbar lisades, et paljude teiste seis on nendega võrreldes sarnane.

Eelnvalt baarina toiminud koht lisab: "Valitsus ei ole piiranguid kompenseerivatest (peale töötukassa potentsiaalsest) toetustest midagi konkreetset lausunud alates nende kehtestamisest. Rääkimata sellest, et toetuste jagamine on subjektiivne ja ebaõnnestunud. See ei ole kestnud 2 nädalat, see on kestnud 10 kuud. Barbaril on teie referendumitest sügavalt savi. Hääli püüab abi andmine kõige raskemal hetkel. Head kraaklemist, meie kaevame hauda (loe: kaevikuid).

"Barbar on alternatiiv- ja raskemuusikaklubi mis pakub iganädalast kvaliteetset meelelahutust!" on kirjutatud Barbari Facebooki lehel.