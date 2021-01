VIDEO | Kes on see paks naine, kelle laulmisest Reinsalu ja Helme räägivad?

Täna toimunud pressikonverentsil, kus osalesid koos Jüri Ratasega ka Martin Helme ja Urmas Reinsalu. Kõik kolm kasutasid võimalust tänada teineteist koostöö eest ning patsutasid end seljale tehtud tööde eest.

Välisminister Urmas Reinsalu kasutas võimalust avaldada, et näeb end tulevikus taaskord valitsuse. "Martin kasutas eile kujundit ooperimaailmast - kõik ei ole läbi enne kui paks naine laulmise lõpetab. Viidates Richard Wagnerile "Nibelungide sõrmuse" seeriast. Tegelikkuses see naine laulis kübeke varem ära kui Martin eeldas, kui Martin sõna otseses mõttes magas," ütles Reinsalu.

Välisminister viitab siis Jüri Ratase teadaandele, et terve valitsus astub tagasi, mille peaminister tegi kell kolm hommikul.

Aga kes on see paks naine, kellest nii Martin Helme kui Urmas Reinsalu räägivad? Reinsalul oli õigus, kui ta ütles, et see pärineb Saksa helilooja Richard Wagneri loomingust.

"See ei ole läbi, kuni paks naine laulab" on fraas, mis viitab ooperi sopranitele, kes on traditsiooniliselt olnud ülekaalulised. Fraasi kirjeldab tavaliselt "Nibelungide sõrmuse" ooperi viimane osa "Götterdämmerung" ehk "Jumalate hämarik".

"Paks naine" selles kontekstis on valküür Brünnhilde, keda on traditsiooniliselt kujutatud koguka naisena. Tema hüvastijätt kestab 20 minutit ning viib otse ringisaaga lõpuossa. "Götterdämmerung" räägib maailma lõpust, täpsemalt Põhjamaade jumalate hukust, ning väga tähelepanuväärsel viisil on kõik tõepoolest siis läbi, kui paks naine laulab.